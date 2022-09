Atp Firenze 2022, Berrettini e Sinner iscritti al torneo: vanno a caccia di punti per le Finals (Di lunedì 12 settembre 2022) Due presenze di lusso all’UniCredit Firenze Open quelle di Matteo Berrettini e Jannik Sinner, che si sono iscritti al torneo Atp 250 per andare a caccia di punti in ottica Atp Finals di Torino 2022. La competizione è in programma dal 10 al 16 ottobre. In questo momento i due azzurri sono rispettivamente tredicesimo e quattordicesimo nella race e possono ancora credere alla qualificazione. A Firenze ci saranno anche Felix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Holger Rune, Gael Monfils e Maxime Cressy. Il torneo, che mette in palio un montepremi di 612.000 dollari, sarò ospitato a Palazzo Wanny, impianto sportivo situato nella zona ovest della città. Si giocherà su campi in green set, con ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Due presenze di lusso all’UniCreditOpen quelle di Matteoe Jannik, che si sonoalAtp 250 per andare adiin ottica Atpdi Torino. La competizione è in programma dal 10 al 16 ottobre. In questo momento i due azzurri sono rispettivamente tredicesimo e quattordicesimo nella race e possono ancora credere alla qualificazione. Aci saranno anche Felix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Holger Rune, Gael Monfils e Maxime Cressy. Il, che mette in palio un montepremi di 612.000 dollari, sarò ospitato a Palazzo Wanny, impianto sportivo situato nella zona ovest della città. Si giocherà su campi in green set, con ...

