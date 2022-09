Venezia 2022 | Guadagnino | “Bones and All scommessa rischiosissima”

(Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – “Se il mio film andrà gli Oscar? Diciamo che quando si fanno film che sono faticosissimi da fare, che ogni giorno devono affrontare tante problematiche, quando vengono fuori al mondo, come genitori orgogliosi per loro ci si augura sempre il massimo”. Così Luca, in un incontro con i giornalisti dopo la cerimonia di premiazione della Mostra didove ha vinto il Leone d’Argento per la regia per il suo ‘and All’, è il regista Luca. “Una”, la sua pellicola, difficile e “rischiosa”: “Il film è molto complesso sulla carta, perché parla di cannibali, è una di quelle cose da cui le persone non sono attratte -spiega– è un’ibridazione di generi, è horror ma contemporaneamente sublimato in un film ...

fanpage : Vincitori della Coppa Volpi alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, rispettivamente come miglior attore e miglio… - ilpost : I vincitori della 79ª Mostra del cinema di Venezia - RaiNews : Il film, unico documentario del concorso, racconta della fotografa statunitense Nan Goldin e documenta la sua lotta… - VelvetMagIta : #Venezia79: dallo chignon di #MargheritaMazzucco alla ponytail di #RocíoMuñozMorales #Velvet #VelvetMag - nuova_venezia : Crepe nel regime, il ceceno Kadyrov avvisa: “Troppi errori. Se non si cambia subito nell’operazione militare specia… -

Così Luca Guadagnino , in un incontro con i giornalisti dopo la cerimonia di premiazione della Mostra didove ha vinto il Leone d'Argento per la regia per il suo 'Bones and All ', è il ...Sono 7.286.151 alunni che domani tornano sui banchi di scuola per l'anno scolastico/2023, per ... secondo i calendari predisposti a livello regionale, in Abruzzo, Basilicata, Friuli -..."Spal, l’effetto Mazza per scalare la classifica", titola il Resto del Carlino. Alle 16.15 col Venezia è un match di cartello contro una big che non ha ancora ingranato. Venturato recupera Maistro e M ...Nella conferenza stampa dei vincitori, il regista palermitano Luca Guadagnino afferma che Bones and All era una scommessa rischiosissima e il fatto che abbia vinto due premi (Leone d’Argento e Premio ...