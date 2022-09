US Open 2022, Mats Wilander: “La Finale tra Alcaraz e Ruud rappresenta un chiaro cambio generazionale” (Di domenica 11 settembre 2022) Una Finale giovane e significativa. Non prima delle ore 22.00 italiane, l’Arthur Ashe Stadium di New York ospiterà l’atto conclusivo maschile degli US Open 2022 e il confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, classe 2003, e il norvegese Casper Ruud, classe 1998, ha tutti i crismi di essere ricordato. Saranno molte le cose in palio: il titolo dello Slam che andrà a due tennisti che mai hanno potuto fregiarsi di ciò, ma soprattutto il primato della classifica mondiale. Non ci sono precedenti nella storia del tennis maschile in cui due giocatori, non al vertice, nella Finale di un Major si siano giocati il trono. Un segnale per lo sport con racchetta e pallina? A detta di Mats Wilander, ex grandissimo giocatore e attuale commentatore su Eurosport, la ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Unagiovane e significativa. Non prima delle ore 22.00 italiane, l’Arthur Ashe Stadium di New York ospiterà l’atto conclusivo maschile degli USe il confronto tra lo spagnolo Carlos, classe 2003, e il norvegese Casper, classe 1998, ha tutti i crismi di essere ricordato. Saranno molte le cose in palio: il titolo dello Slam che andrà a due tennisti che mai hanno potuto fregiarsi di ciò, ma soprattutto il primato della classifica mondiale. Non ci sono precedenti nella storia del tennis maschile in cui due giocatori, non al vertice, nelladi un Major si siano giocati il trono. Un segnale per lo sport con racchetta e pallina? A detta di, ex grandissimo giocatore e attuale commentatore su Eurosport, la ...

