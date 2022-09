Totti e la separazione da Ilary Blasi: l’ex calciatore finalmente rompe il silenzio (Di domenica 11 settembre 2022) finalmente Francesco Totti rompe il silenzio e dice la sua dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi. l’ex capitano della Roma in un’intervista al Corriere della sera ha spiegato quali sono stati i motivi della separazione. l’ex calciatore ha chiarito che non è stato lui il primo a tradire e che ha scoperto la nuova relazione della conduttrice da alcuni messaggini sul cellulare. Una versione dei fatti dettagliata. Seguirà una replica di lei? (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Francesco Totti avvistato in spiaggia a Sabaudia: chi c’era con lui Totti e la separazione da Ilary: lui finalmente ... Leggi su tvzap (Di domenica 11 settembre 2022)Francescoile dice la sua dopo la fine del matrimonio concapitano della Roma in un’intervista al Corriere della sera ha spiegato quali sono stati i motivi dellaha chiarito che non è stato lui il primo a tradire e che ha scoperto la nuova relazione della conduttrice da alcuni messaggini sul cellulare. Una versione dei fatti dettagliata. Seguirà una replica di lei? (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Francescoavvistato in spiaggia a Sabaudia: chi c’era con luie lada: lui...

