Selvaggia Lucarelli asfalta Francesco Totti | “menomale che doveva tutelare i figli”

enpaonlus : Gattino scappa salendo su un furgone a Bari: l'appello di Selvaggia Lucarelli per trovarlo ??@stanzaselvaggia? ?… - SPYit_official : Selvaggia Lucarelli difende Ilary e massacra Totti: “Che peccato finire una carriera da calciatore così”… - infoitcultura : Intervista Totti, Selvaggia Lucarelli lo attacca: «Senza rispetto per Ilary. E fortuna che voleva proteggere i - PazzoPerDomani : RT @stanzaselvaggia: Avvocata Woo non è solo Woo. È molto altro. È la società coreana, con la sua forza e le sue contraddizioni, raccontata… - GossipItalia3 : Selvaggia Lucarelli contro Francesco Totti: “Menomale che voleva proteggere i figli” #gossipitalianews -

'Siamo tutti fermi lì, alla scena in cui Totti apre la cassaforte, non trova più la collezione di Rolex e allora rapisce le Birkin di Ilary chiedendo il riscatto'. E' ironicache in un post su Instagram punta il dito contro l'intervista concessa da Francesco Totti al 'Corriere della Sera' in cui l'ex Capitano della Roma racconta la sua versione dei ...Intervista Totti,lo attacca: 'Senza rispetto per Ilary. E fortuna che voleva proteggere i figli...' Vanessa Incontrada presa di mira dagli hater per l'outfit ai Tim Music Awards: ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Fedez, Chiara Ferragni e Sergio Mattarella insieme appassionatamente. La coppia più social d'Italia ha incontrato il presidente della Repubblica al Gran Premio di Formula 1, che oggi ...