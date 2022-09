leggoit : «Sei grassa, devi metterti reggiseno e panciera»: l'#influencer sfida gli hater e risponde così - peIIone : oddio cuore io so grassa e cessa eppure ieri sera avrò scopato più di te. mi sa che sei un po’ frustrato eh? chi è… - mfasrlt : pov il problema sei tu e non ‘l’amica grassa sgorbia e cessa’ che sicuro rimorchia più di te - idrotecno2000 : @meltournesol @Cryptonaut73 @AstroNaughties Sei grassa? - roccopanduri : @chissakepompini sei grassa -

La Repubblica

'Adoro il potere di sapere quante persone si incazzeranno vedendo una personache sta mangiando allegramente un hot dog su Internet', ha scritto. L'account di Abby non solo aiuta a dare ...... progettato negli anni Venti del secolo scorso dall'architetto trapanese Francesco laper il ... Sonole cantine che apriranno le porte per visite e degustazioni: si seguira il viaggio del ... La donna invisibile Dopo lo sbarco nella Silicon Valley, la start-up di ricerca di eventi creata da Yuri Grassi e soci continua la crescita, con l’acquisizione da parte di Events.com: «Il nostro team è cresciuto ed è int ...Enrico Letta non gli ha chiesto di ricandidarsi, in una campagna elettorale in cui i temi della legalità e del contrasto alla mafia sono quasi del tutto assenti. L’ex magistrato antimafia ed ex presid ...