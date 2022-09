Roma, spranghe e sangue a Primavalle: fu raid punitivo per vendicare la moglie incinta (Di domenica 11 settembre 2022) Roma. Escluso definitivamente il regolamento di conti per droga o criminalità. Era, di fatto, la prima ipotesi a cui avevano pensato sia gli inquirenti sia coloro che avevano assistito alla spedizioni punitiva che ha portato un uomo in codice rosso all’ospedale, in fin di vita, nel quartiere di Primavalle. Linciaggio a Primavalle: uomo in fin di vita Parliamo del linciaggio avvenuto nella mattinata di mercoledì scorso, 7 settembre, nel pomeriggio (14.00), sotto la luce del sole, davanti a tutti. La strada in cui si era verificata la spedizione punitiva è quella in via Andersen, nel quartiere Primavalle. L’ipotesi del regolamento di conti per droga I due aggressori, italiani, entrambi 32enni, erano risultati già noti alle forze dell’ordine perché con precedenti per spaccio di droga. Elemento, questo, che aveva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 settembre 2022). Escluso definitivamente il regolamento di conti per droga o criminalità. Era, di fatto, la prima ipotesi a cui avevano pensato sia gli inquirenti sia coloro che avevano assistito alla spedizioni punitiva che ha portato un uomo in codice rosso all’ospedale, in fin di vita, nel quartiere di. Linciaggio a: uomo in fin di vita Parliamo del linciaggio avvenuto nella mattinata di mercoledì scorso, 7 settembre, nel pomeriggio (14.00), sotto la luce del sole, davanti a tutti. La strada in cui si era verificata la spedizione punitiva è quella in via Andersen, nel quartiere. L’ipotesi del regolamento di conti per droga I due aggressori, italiani, entrambi 32enni, erano risultati già noti alle forze dell’ordine perché con precedenti per spaccio di droga. Elemento, questo, che aveva ...

