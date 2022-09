gi4duzz : potrei piangere non ho più il prof di religione che avevo gli altri anni - ltwtmvnson : vi prego raga il prof di religione che chiama il mio amico ASH come lo posso amare è il prof migliore di tutti ??????? - Cr1st14nM3s14n0 : @MilaSpicola che tu sappia, tra le mille urgenze partitiche c'è per caso quella di gestire le sedi vacanti nelle sc… - heartspikedila : raga il prof di religione è un cazzo di comunista estremista punckabbestia im in love - jxtfer : @ar4bellla @whotfismicaela Seconda media. Insultai la prof di religione perché ero pro all'aborto. Tutti in classe… -

Agenzia ANSA

Messaggi e video hard inviati sui cellulari degli studenti minorenni e, in almeno due casi, incontri privati fuori dalla scuola. Sono le accuse rivolte nei confronti di un professore didi un istituto superiore di Piacenza, che era stato sospeso dal servizio nel febbraio 2021 quando la storia era emersa, e che è stato arrestato. Secondo quanto riporta il quotidiano 'Libertà'...Cari e simpatici alunni ed alunne, vi sto scrivendo per comunicarvi che da quest'anno scolastico non sarò più il vostro. di. Sì, sono in pensione. Purtroppo non ho potuto dirvelo a giugno; ho avuto la notizia ufficiale ad agosto. Vi chiedo gentilmente di informare i vostri compagni poiché alcuni non ... Prof di religione arrestato con accusa di violenza sessuale - Cronaca Messaggi e video hard inviati sui cellulari degli studenti minorenni e, in almeno due casi, incontri privati fuori dalla scuola. (ANSA) ...Cari e simpatici alunni ed alunne, vi sto scrivendo per comunicarvi che da quest’anno scolastico non sarò più il vostro prof. di Religione. Sì, sono in pensione. Purtroppo non ho potuto dirvelo a giug ...