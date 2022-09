Perché si dice ‘puttana’? Se pensi di saperlo già ti sbagli di grosso (Di domenica 11 settembre 2022) Cosa si nasconde realmente dietro la parola ‘puttana’? Alla scoperta di uno dei più fastidiosi stereotipi di genere ancora presente nella nostra società. Quando si vuole offendere una donna – la causa dell’insulto si avvale in tutti i casi della proprietà commutativa – si suole definirla una ‘puttana‘. Tanto gli uomini quanto le donne, quando si tratta di screditare, usano questo termine, valorizzando il retaggio patriarcale secondo cui per “sporcare” una donna, si debba colpire nel suo punto più critico, ovvero il rapporto con il sesso. Fonte: PixabayPer tutti questi secoli, infatti, la donna ha dovuto sempre rappresentare l’angelo del focolare, la pia e devota moglie tutta faccende di casa, figli e marito che non ha il tempo, ma soprattutto né il desiderio, di emanciparsi. Che sia sessualmente, socialmente o economicamente poco cambia. Si potrebbero usare benissimo ... Leggi su curiosauro (Di domenica 11 settembre 2022) Cosa si nasconde realmente dietro la parola? Alla scoperta di uno dei più fastidiosi stereotipi di genere ancora presente nella nostra società. Quando si vuole offendere una donna – la causa dell’insulto si avvale in tutti i casi della proprietà commutativa – si suole definirla una ‘puttana‘. Tanto gli uomini quanto le donne, quando si tratta di screditare, usano questo termine, valorizzando il retaggio patriarcale secondo cui per “sporcare” una donna, si debba colpire nel suo punto più critico, ovvero il rapporto con il sesso. Fonte: PixabayPer tutti questi secoli, infatti, la donna ha dovuto sempre rappresentare l’angelo del focolare, la pia e devota moglie tutta faccende di casa, figli e marito che non ha il tempo, ma soprattutto né il desiderio, di emanciparsi. Che sia sessualmente, socialmente o economicamente poco cambia. Si potrebbero usare benissimo ...

