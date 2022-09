Pagelle Atalanta-Cremonese 1-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di domenica 11 settembre 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la sesta giornata del campionato di. Al Gewiss Stadium primo tempo con poche emozioni e con squadre molto accorte sebbene i ritmi comunque siano alti. Nella ripresa i padroni di casa provano a forzare le giocate e passano in vantaggio al 74? sugli sviluppi di un calcio piazzato: Demiral svetta e batte Radu. Ma la gioia dell’dura solamente quattro minuti visto che Musso non trattiene un pallone agevole e Valeri, sulla ribattuta, fa 1-1. Gasperini perde la vetta solitaria e rimane al primo posto appaiato con Milan e Napoli, per lail secondo punto di fila, il primo in trasferta. IL ...

sportface2016 : #AtalantaCremonese: le pagelle e i voti del match #SerieA - Fantacalcio : ? FISCHIO FINALE DI #AtalantaCremonese 1-1 ? Cronaca, tabellino e (a breve) voti ufficiali, assist e pagelle per i… - sportli26181512 : Sampdoria-Milan 1-2, le pagelle: Vittoria pesante del Milan che, nonostante l'inferiorità numerica per tutta la rip… - Fantacalciok : Pagelle Monza - Atalanta 0-2: highlights e voti fantacalcio - Calciodiretta24 : Pagelle Monza - Atalanta 0-2: highlights e voti fantacalcio -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23:Cremonese Ledei protagonisti del match trae Cremonese, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo: ...... in un mese dalla contestazione alla notte magica contro il Liverpool Ledi Napoli - ...00 Napoli PreMatch Sassuolo Sabato 5 Novembre 2022 - 18:00PreMatch Napoli Martedì 8 Novembre ...I nerazzurri sono ora schiacciati in classifica tra Napoli e Milan per differenza reti, tutte a quota 14 Atalanta-Cremonese finisce 1-1 e la squadra di Gasperini perde la vetta in solitaria. Troppi er ...L'Atalanta rallenta il passo, ma non molla la vetta. Nella sesta giornata di Serie A la squadra di Gasperini non va oltre l'1-1 con la Cremonese e si fa raggiungere da Milan e Napoli al primo posto a ...