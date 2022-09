Nello Yorkshire allarmante di Benjamin Myers (Di domenica 11 settembre 2022) Benjamin Myers si fece conoscere nel nostro paese lo scorso anno con il romanzo All’orizzonte, garbata storia dell’amicizia tra un adolescente, destinato al lavoro in miniera, e un’anziana colta ed L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 11 settembre 2022)si fece conoscere nel nostro paese lo scorso anno con il romanzo All’orizzonte, garbata storia dell’amicizia tra un adolescente, destinato al lavoro in miniera, e un’anziana colta ed L'articolo proviene da il manifesto.

giulycart : @rosariavenerus1 @Marco_dreams Rosaria, figlio è stato il Inghilterra per quasi sei mesi nel 2012 nello Yorkshire..… - marcotelecono : RT @Donatel18656384: @marcotelecono Io vivo nello Yorkshire (Inghilterra) e ad oggi ne a me ne al mio compagno è arrivato nulla! Ma dovesse… - Donatel18656384 : @marcotelecono Io vivo nello Yorkshire (Inghilterra) e ad oggi ne a me ne al mio compagno è arrivato nulla! Ma dove… - Donatel18656384 : @Carla96888746 Grazie al cielo ho trovato il mio clima ideale.... nata a Verona ma ormai Inglese forever.... con il… - MarinaToniolo : RT @thrillernordico: Casa Silvermoor ( @NeriPozza #tracyrees #narra #narrative #Review #silvermoor #Yorkshire #formazione ) Romanzo di form… -