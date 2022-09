Napoli, Raspadori ancora festeggia: «Emozioni da brividi» (Di domenica 11 settembre 2022) Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, festeggia ancora il gol vittoria contro lo Spezia: il suo messaggio social Giacomo Raspadori, sui social, festeggia ancora la vittoria del Napoli di ieri con un suo gol. Il messaggio dell’attaccante. IL MESSAGGIO – «L’abbiamo cercata fino alla fine e siamo riusciti a portare a casa la vittoria!! Emozioni da brividi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Giacomo, attaccante delil gol vittoria contro lo Spezia: il suo messaggio social Giacomo, sui social,la vittoria deldi ieri con un suo gol. Il messaggio dell’attaccante. IL MESSAGGIO – «L’abbiamo cercata fino alla fine e siamo riusciti a portare a casa la vittoria!!da». L'articolo proviene da Calcio News 24.

