Napoli, questa l'ha vinta Spalletti (Di domenica 11 settembre 2022) Nella sottile - o anche perversa - psicologia di un allenatore può nascondersi serenamente anche la normalità d'un umanissimo padre di famiglia che, mentre l'acido lattico ghermisce i muscoli dei suo ...

Napoli, questa l'ha vinta Spalletti La giornata di Giacomo Raspadori s'è sviluppata attraverso le ombre che un ventiduenne, con la pressione che si porta appresso, avverte come una zavorra: e il Napoli, che invece ha accusato gli ... Napoli-Spezia, i tre punti Nell'oscura trama dello Spezia all'ottantanovesimo spunta la luce Raspadori. Dopo una partita di tentativi andati male, tiri alti, palle perdute, dribbling a metà, in pieno ... La giornata di Giacomo Raspadori s'è sviluppata attraverso le ombre che un ventiduenne, con la pressione che si porta appresso, avverte come una zavorra: e il, che invece ha accusato gli ...