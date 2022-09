(Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ladinel fine settimana ha presidiato i luoghicon particolare attenzione al contrasto del fenomenosomministrazione e vendita di alcol ai minori. Nel centro storico tre ragazze, due di 15 anni e una di 14 anni sorprese a bere una bevanda alcolica in Via Benedetto Croce, sono state affidate ai genitori e sensibilizzate sui rischi provocati dall’uso di alcol. In vico San Guido, insieme a personaleQuestura esocietà Citelum, sono state rimosse alcune luminarie installate abusivamente. I servizi di controllo nell’area dello Stadio Maradona di Fuorigrotta hanno consentito l’accertamento di 97 verbali per infrazioni al codice...

SkyTG24 : Controlli durante movida a Napoli: multe e sequestri - Torrechannelit : Napoli – Controlli “movida” in città, ecco il bilancio - fattidinapoli : Napoli: Controlli “movida”. Identificate 78 persone 4 esercizi commerciali e rimossi 7 v... -… - cronachecampane : Movida a Napoli, controlli e multe ai quartieri Spagnoli e Chiaia #succedeoggi - persempre_news : #movida #polizia #Napoli Tredicenne sorpreso con coltello -

Agenzia ANSA

sempre al centro dei controlli. Con i poliziotti impegnati in largo Baracche, in vico Lungo Gelso, in vico Lungo Teatro Nuovo e in vico Teatro Nuovo che hanno identificato 23 persone, ...Non è lutto solo a Gragnano (), ma ovunque ci siano creature in balia di tanta cattiveria e ...ha una pensione che con l'inflazione non basta neppure a lui e non mi dà più un Euro per la. ... Movida a Napoli, multe e sequestri della Polizia locale - Campania Nel centro storico tre ragazze minorenni sono state sorprese a bere alcol in via Benedetto Croce. Nei pressi dello stadio, sono stati sorpresi sette venditori abusivi di maglie, sciarpe e gadget La po ...La Polizia locale di Napoli nel fine settimana ha presidiato i luoghi della movida con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della somministrazione e vendita di alcol ai minori. (ANSA) ...