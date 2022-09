LIVE Juve-Salernitana 0-1 | Vlahovic gol | ma non vale Bremer di mano | è rigore

juventusfc : Il primo drop è live! Assicurati un pacchetto Gold, Silver o Bronze: ognuno di loro può darti la possibilità di ot… - juventusfc : Siamo live! ???? Attendendo PSG-Juve ??Seguici qui ??: - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SerieA Raddoppio della #Salernitana! #Piatek su rigore allo scadere del #primotempo firma il raddo… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus-Salernitana 0-1, Candreva sblocca il match: segui la Serie A in Diretta LIVE #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - TuttoJuve24 : Juventus-Salernitana 0-1, Candreva sblocca il match: segui la Serie A in Diretta LIVE #Juventus #Juve #Allegri… -

34 Questi i principali episodi da moviola dei posticipi domenicali della sesta giornata di Serie A: LAZIO - H. VERONA h. 18.00 IRRATI ROSSI L. - PERROTTI IV: BARONI VAR: MAZZOLENI AVAR: VALERIANI 90'+...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz, Juventus e Salernitana ... Sintesi Juventus Salernitana 0 - 1 MOVIOLA 1 Fischio d'inizio - Cominciata...39' Annullato il pareggio alla Juventus: ripartenza di Kean che imbuca per Vlahovic che segna il gol del pareggio, ma il serbo era fuorigioco 37' Ammonito Maggiore per un fallo su Miretti ...39' RETE DELLA JUVENTUS ANNULLATA PER FUORIGIOCO: Vlahovic aveva ricevuto da Kean e si era girato benissimo, ma era oltre la linea difensiva granata 37' AMMONITO MAGGIORE: intervento in ritardo su mir ...