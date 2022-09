Lecce-Monza, Sticchi Damiani: “Falli di mano palesi, è un danno grave” (Di domenica 11 settembre 2022) “Ci sono stati due Falli di mano palesi. Il var deve aiutare l’arbitro e chi sta al var non può non accorgersene. Noi imponiamo comportamenti di massima educazione verso l’arbitro, ma pretendiamo il rispetto. Lo spettacolo non ne esce bene e non sappiamo che spiegazioni dare ai tifosi”. Lo ha detto il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani dopo il pareggio col Monza per 1-1. Tante proteste per due Falli di mano nell’area del Monza. L’arbitro Pairetto non ha concesso il rigore e il var non è intervenuto. “Per noi è un danno grave non vincere una partita dominata per questi due episodi. Abbiamo la settima tifoseria per numero di abbonati. Cerco sempre di giustificare l’operato ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) “Ci sono stati duedi. Il var deve aiutare l’arbitro e chi sta al var non può non accorgersene. Noi imponiamo comportamenti di massima educazione verso l’arbitro, ma pretendiamo il rispetto. Lo spettacolo non ne esce bene e non sappiamo che spiegazioni dare ai tifosi”. Lo ha detto il presidente del, Saveriodopo il pareggio colper 1-1. Tante proteste per duedinell’area del. L’arbitro Pairetto non ha concesso il rigore e il var non è intervenuto. “Per noi è unnon vincere una partita dominata per questi due episodi. Abbiamo la settima tifoseria per numero di abbonati. Cerco sempre di giustificare l’operato ...

