Lazio-Verona, Veloso esce per difficoltà a respirare: entra Tameze

Miguel Veloso abbandona il terreno di gioco dello stadio Olimpico dopo appena mezzora di Lazio-Verona per infortunio. Un brutto colpo all'altezza dello sterno costringe il portoghese ad alzare bandiera bianca al 33?: nel dettaglio, difficoltà a respirare per il centrocampista degli scaligeri, che esce sulle sue gambe ma visibilmente affaticato nella respirazione. Al suo posto Cioffi inserisce Adrien Tameze.

