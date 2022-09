Lazio-Verona 2-0, Immobile: “Rosa lunga è uno step in più. Assist di Milinkovic? Mi conosce come mia moglie” (Di domenica 11 settembre 2022) “C’è stata sofferenza, non riuscivamo a sboccarla e l’urlo dei tifosi è stato una liberazione. Ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine, stanno facendo la cavalcata insieme a noi e in partite così sofferte abbiamo bisogno del loro sostegno”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, dopo la vittoria contro l’Hellas Verona. “Dopo l’Europa League questa era la risposta di crescita che ci aspettavamo da noi stessi. L’Europa toglie energie fisiche e mentali – ha detto la punta ai microfoni di DAZN – serviva uno step in più grazie alla Rosa più lunga. Il nostro gioco è corale, i compagni mi mettono in condizione di trovare occasioni: Milinkovic-Savic e Luis Alberto più di tutti. 23 Assist di Sergej a me? Mi conosce ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) “C’è stata sofferenza, non riuscivamo a sboccarla e l’urlo dei tifosi è stato una liberazione. Ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine, stanno facendo la cavalcata insieme a noi e in partite così sofferte abbiamo bisogno del loro sostegno”. Lo ha detto l’attaccante della, Ciro, dopo la vittoria contro l’Hellas. “Dopo l’Europa League questa era la risposta di crescita che ci aspettavamo da noi stessi. L’Europa toglie energie fisiche e mentali – ha detto la punta ai microfoni di DAZN – serviva unoin più grazie allapiù. Il nostro gioco è corale, i compagni mi mettono in condizione di trovare occasioni:-Savic e Luis Alberto più di tutti. 23di Sergej a me? Mi...

