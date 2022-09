junews24com : Notizie Serie A LIVE: c'è Juve Salernitana, i convocati di Allegri - - sportli26181512 : Juve, la Salernitana è già decisiva: ecco la tabella scudetto di Allegri: Juve, la Salernitana è già decisiva: ecco… - RedGiorgio81 : @Cruf3 Ovviamente titolo su Juve-Salernitana - Juventina962 : RT @AnglerJust: @EdoardoMecca1 Milan: Origi Florenzi Ibrahimovic Krunic Rebic Roma: WIJNALDUM ZANIOLO EL SHAARAWY KUMBULLA ZALEWSKI DARBOE… - 1926_cri : Alle 15 Bologna-Fiorentina ?? Alle 18 Lazio-Verona ?? Alle 20.45 Juve-Salernitana ?? Boh, per me esiste solo il ca… -

Ladeve archiviare in fretta la Champions e pensare al campionato: contro lanon può assolutamente sbagliare. Lo scenario più negativo, in caso di sconfitta insomma, la vedrebbe ...Massimiliano Allegri vuole unacinica, prima ancora che bella. Allegri © LaPresseÈ questa la ... anche stasera nel match all'Allianz Stadium che vedrà la truppa torinese sfidare la. ...L'Atalanta impatta contro la Cremonese ma torna comunque al primo posto. Di Demiral e Valeri le reti della partita ...Allegri convoca 21 giocatori per il match contro i granata di Nicola ROMA (ITALPRESS) - Sono 21 i giocatori convocati da Massimiliano Allegri per ...