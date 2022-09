Javier Marias è morto, lo scrittore spagnolo tradotto in tutto il mondo perde la vita a 70 anni (Di domenica 11 settembre 2022) È morto lo scrittore Javier Marias. Lo conferma il ministro della Cultura spagnolo Miquel Iceta. Aveva 70 anni. scrittore, traduttore e giornalista spagnolo. Marías ha pubblicato... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 settembre 2022) Èlo. Lo conferma il ministro della CulturaMiquel Iceta. Aveva 70, traduttore e giornalista. Marías ha pubblicato...

Corriere : Morto lo scrittore spagnolo Javier Marías. L’autore di Berta Isla e de Gli innamoramenti aveva 70 anni - repubblica : Madrid, morto a 70 anni lo scrittore spagnolo Javier Marias - JFCozar : RT @PieroSorr: È morto Javier Marias, non ci posso credere. - stefan230161 : RT @ROBZIK: È morto lo scrittore spagnolo Javier Marias. Aveva 70 anni e la morte è dovuta a una polmonite da COVID. “Domani nella battagli… - Al3ssiaManka : Il Covid, che non esiste (più), si è portato via il grande Javier Marías. -

È morto Javier Marias: lo scrittore spagnolo aveva 70 anni È morto lo scrittore spagnolo Javier Marias. Giornalista, saggista e traduttore, candidato al premio Nobel, era nato a Madrid il 20 settembre 1951. È deceduto per complicazioni dovute a una polmonite che l'ha tenuto in coma per ... Morto lo scrittore Javier Marías. L'autore di Berta Isla e de Gli innamoramenti aveva 70 anni di Redazione Cultura Lo scrittore spagnolo aveva settant'anni. Tra i suoi libri 'Berta Isla' È morto lo scrittore spagnolo Javier Marías. Era nato a Madrid, 20 settembre 1951 era anche traduttore, giornalista e saggista. Il suo libro più recente era T omás Nevinson , uscito quest'anno da Einaudi. Aveva ricevuto importanti ... Corriere della Sera Muere el escritor Javier Marías a los 70 años en Madrid El escritor Javier Marías ha fallecido este domingo a los 70 años en un hospital de Madrid donde estaba ingresado, por una complicación de la afección pulmonar que padecía, según han confirmado a Efe ... Fallece el escritor Javier Marías El escritor Javier Marías (Madrid, 1950) ha fallecido este domingo a los 70 años de edad. Marías, miembro de la Real Academia Española desde 2008, donde ocupo el sillón 'R' habría fallecido a raíz de ... È morto lo scrittore spagnolo. Giornalista, saggista e traduttore, candidato al premio Nobel, era nato a Madrid il 20 settembre 1951. È deceduto per complicazioni dovute a una polmonite che l'ha tenuto in coma per ...di Redazione Cultura Lo scrittore spagnolo aveva settant'anni. Tra i suoi libri 'Berta Isla' È morto lo scrittore spagnoloMarías. Era nato a Madrid, 20 settembre 1951 era anche traduttore, giornalista e saggista. Il suo libro più recente era T omás Nevinson , uscito quest'anno da Einaudi. Aveva ricevuto importanti ... Morto lo scrittore Javier Marías El escritor Javier Marías ha fallecido este domingo a los 70 años en un hospital de Madrid donde estaba ingresado, por una complicación de la afección pulmonar que padecía, según han confirmado a Efe ...El escritor Javier Marías (Madrid, 1950) ha fallecido este domingo a los 70 años de edad. Marías, miembro de la Real Academia Española desde 2008, donde ocupo el sillón 'R' habría fallecido a raíz de ...