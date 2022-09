CorSport : #Insigne, #Toronto si stringe a Lorenzo: il gesto del portiere ?? - antoniopatrizzi : RT @fanpage: Continua il silenzio di #Insigne dopo l'annuncio del club sui problemi personali dell'ex capitano del #Napoli. I compagni di s… - sportli26181512 : #Insigne, #Toronto si stringe a Lorenzo: il gesto del portiere: Westberg ha dedicato un pensiero all'ex Napoli, ass… - cn1926it : #AtlantaToronto 4-2, sconfitta pesante per “Little Italy”: #Insigne fuori dai giochi - AlMigliozzi : @RafAuriemma @Vicidominus Perché nn raggiungi Insigne a Toronto? NON CI SERVI!!!! -

Per rispetto della famiglia, non rilasceremo più commenti su questo ". Con questo comunicato ilaveva di fatto annunciato l'assenza del fantasista ex Napoli per la delicatissima sfida ...Sconfitta molto pesante per ildi Criscito e Bernardeschi, privo di, nello scontro di bassa classifica sul campo dell'Atlanta United. Mattatore del match è Purata, con una tripletta ...Westberg ha dedicato un pensiero all'ex Napoli, assente per motivi familiari nel ko dei canadesi con l'Atlanta ...Sconfitta anche per il Los Angeles di Chiellini nel big match con il Dallas ROMA (ITALPRESS) - Il Los Angeles esce sconfitto 2-1 dall'Fc Dallas ...