Brutto infortunio in Bologna-Fiorentina: esce in barella tra le lacrime (Di domenica 11 settembre 2022) Brutte notizie per Vincenzo Italiano al 44? del primo tempo di Bologna-Fiorentina. Dodo è stato costretto ad uscire dal campo in barella, con un tutore sulla caviglia destra. Dodo Bologna Fiorentina Il nuovo acquisto della Fiorentina ha messo male il piede a terra, su una zolla di campo che ha ceduto. La prima impressione è quella di una distorsione alla caviglia destra, ma serviranno i primi controlli per comprendere la gravità dell'infortunio. Le lacrime del giocatore, però, non sono un segnale positivo.

