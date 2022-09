Briatico Gennaro Melluso morto in un incidente a Parghelia

(Di domenica 11 settembre 2022) Tragedia della strada lungo la ex Statale 522 nel tratto trae Zambrone. In un sinistro stradale è, 55 anni, agricoltore, residente a(Vibo Valentia), che si era in sella alla propria moto.ha impattato con un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta nei pressi di una curva. Lo scontro è stato fatale. I tentativi di rianimare il motociclista si sono rivelati inutili. Il corpo diè stato quindi trasferito presso la camera mortuaria dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Entrambi i mezzi coinvolti nel mortale sinistro sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine per gli accertamenti sulla dinamica. Il cinquantenne lascia una moglie e due figli.

Grave incidente stradale nella notte. Inutili i soccorsi per l'uomo che i sanitari hanno tentato di rianimare. Impatto fatale tra un'auto e una moto nei pressi di Parghelia. Per l'uomo di 55 anni non c'è stato nulla da fare