Atalanta-Cremonese 1-1, frenata nerazzurra nel derby (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Atalanta e Cremonese pareggiano 1-1 nel derby valido per la sesta giornata della Serie A 2022-2023. I nerazzurri passano in vantaggio con Demiral al 74?. La Cremonese pareggia al 78? con Valeri. I bergamaschi salgono a 14 punti e condividono ora il primo posto in classifica con Napoli e Milan. La Cremonese è a quota 2. La partita La Cremonese parte bene e al 15? ha una doppia occasione: Okoli perde un pallone pericoloso al limite dell’area con Dessers che fa sua la sfera, punta Demiral nell’uno contro uno e calcia ma viene rimpallato. Sulla respinta arriva Escalante ma Musso compie una grande parata e manda in calcio d’angolo. L’Atalanta ci prova al 23? ma è super Radu su Koopmeiners. I grigiorossi continuano ad attaccare e al 30? Sernicola ci prova ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nelvalido per la sesta giornata della Serie A 2022-2023. I nerazzurri passano in vantaggio con Demiral al 74?. Lapareggia al 78? con Valeri. I bergamaschi salgono a 14 punti e condividono ora il primo posto in classifica con Napoli e Milan. Laè a quota 2. La partita Laparte bene e al 15? ha una doppia occasione: Okoli perde un pallone pericoloso al limite dell’area con Dessers che fa sua la sfera, punta Demiral nell’uno contro uno e calcia ma viene rimpallato. Sulla respinta arriva Escalante ma Musso compie una grande parata e manda in calcio d’angolo. L’ci prova al 23? ma è super Radu su Koopmeiners. I grigiorossi continuano ad attaccare e al 30? Sernicola ci prova ...

