Venezia 79, Leone d'oro al documentario di Laura Poitras. A Guadagnino il premio per la regia, Cate Blanchett e Colin Farrell migliori attori (Di sabato 10 settembre 2022) Il Leone d'oro 2022 va, a sorpresa, al documentario statunitense All the beauty and the bloodshed di Laura Poitras. A Luca Guadagnino il Leone per la miglior regia di Bones and all. Cate Blanchett e Colin Farrell migliori attori. E allo splendido No Bears dell'iraniano Jafar Panahi solo il "premio speciale della giuria". Verdetto non proprio irresistibile, e tutto piegato al femminile, quello della giuria capitanata dall'attrice Julianne Moore. Il massimo riconoscimento va quindi al film diretto del premio Oscar, Poitras, che racconta la vita della fotografa Nan Goldin attraverso le sue rivoluzionarie ...

