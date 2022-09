Pippo Baudo finisce così: nessuno poteva aspettarselo | È la fine di un’era (Di sabato 10 settembre 2022) Pippo Baudo sembra appartenere ormai ad un’epoca lontana. Il conduttore dai tanti record ormai ha perso il suo primato. nessuno si sarebbe mai aspettato una situazione del genere. La storia della televisione italiana può sicuramente vantare di tanti personaggi. Uno di quelli che ha fatto maggiormente la storia è stato sicuramente Pippo Baudo. Un conduttore che si è ritrovato al timone di importanti trasmissioni sia sulla rete Rai sia sulla Mediaset. Il suo esordio in tv risale al 1959 e da quel momento in poi la sua carriera è stata sempre in ascesa. Il suo nome è legato maggiormente al festival di Sanremo, del quale è stato conduttore per tante edizioni di seguito. Un record che fino ad oggi non era stato ancora superato da nessuno. Il tempo di Pippo ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 10 settembre 2022)sembra appartenere ormai ad un’epoca lontana. Il conduttore dai tanti record ormai ha perso il suo primato.si sarebbe mai aspettato una situazione del genere. La storia della televisione italiana può sicuramente vantare di tanti personaggi. Uno di quelli che ha fatto maggiormente la storia è stato sicuramente. Un conduttore che si è ritrovato al timone di importanti trasmissioni sia sulla rete Rai sia sulla Mediaset. Il suo esordio in tv risale al 1959 e da quel momento in poi la sua carriera è stata sempre in ascesa. Il suo nome è legato maggiormente al festival di Sanremo, del quale è stato conduttore per tante edizioni di seguito. Un record che fino ad oggi non era stato ancora superato da. Il tempo di...

