Napoli-Spezia | Raspadori | “Gol pazzesco | ho ancora i brividi Il gruppo mi sta aiutando moltissimo”

SkySport : NAPOLI-SPEZIA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (89’) ? SERIE A - 6^ giornata ?? - sscnapoli : ?? #NapoliSpezia, biglietti in vendita dalle ore 12:00. Ultimi giorni per la campagna abbonamenti - sscnapoli : ??? #NapoliSpezia sarà diretta dall’arbitro Santoro di Messina - Giornaleditalia : #italpresssport Raspadori in gol all'89°, Napoli-Spezia 1-0 - benitez_leo : Final en el Diego Maradona Napoli 1 ? Raspadori ?? Spalletti (DT) ?? Spezia 0 -

Commenta per primo L'autore del gol decisivo per la vittoria del, Giacomo Raspadori, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match contro lo: ''E' pazzesco, ho ancora i brividi. Sono davvero contento, perché è una partita importante dove dovevamo ...di Ciro Troise Raspadori, appena arrivato dal Sassuolo, segna allo scadere. Spalletti espulso per proteste Ilbatte 1 - 0 locon un gol all'89' di Raspadori e si riporta primo in classifica dopo aver dato a lungo l'assedio alla porta difesa da Dragowski. I fantasmi della scorsa stagione ...Un Napoli che parte subito aggressivo e che prova a mettere sotto pressione lo Spezia. Tante le occasioni avvenute nel primo tempo iniziando con Kvaratskhelia che trova spazio in area, ma, calcia di ...Lo Spezia cade in casa del Napoli al minuto 89, dopo una partita ben giocata e in cui i liguri hanno anche avuto qualche occasione per sbloccarla. Amaro in bocca anche per l'allenatore spezzino, Luca ...