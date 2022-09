Napoli, infortunio Osimhen: tempi di recupero più lunghi del previsto. La situazione (Di sabato 10 settembre 2022) Il recupero di Osimhen dall’infortunio mette in ansia il Napoli: i tempi sarebbero più lunghi del previsto Ansia in casa Napoli per quanto riguarda le condizioni di Victor Osimhen dopo la lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Come riportato da Tuttosport, i tempi di recupero più lunghi di quelli che si sarebbero aspettati gli azzurri. Il nigeriano dovrebbe restare per circa un mese e il club partenopeo avrebbe già cerchiato in rosso una data per il rientro: ovvero l’8 ottobre, giorno in cui Osimhen potrebbe tornare in campo contro la Cremonese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Ildidall’mette in ansia il: isarebbero piùdelAnsia in casaper quanto riguarda le condizioni di Victordopo la lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Come riportato da Tuttosport, idipiùdi quelli che si sarebbero aspettati gli azzurri. Il nigeriano dovrebbe restare per circa un mese e il club partenopeo avrebbe già cerchiato in rosso una data per il rientro: ovvero l’8 ottobre, giorno in cuipotrebbe tornare in campo contro la Cremonese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

