Milano, svelato il reale contenuto dei "pacchi bomba" in centro (Di sabato 10 settembre 2022) . Nessuna matrice politica, ma solo un grande equivoco Dopo le operazioni di disinnesco e messa in sicurezza, si è passato all'analisi della composizione dei pacchi bomba rinvenuti, nella mattina di ieri, 9 settembre, nel cuore di Milano, a due passi dal Duomo. La questione è stata chiarita da una nota diffusa dalla questura di Milano, secondo cui non si trattava di due ordigni esplosivi, ma si è trattato di un falso allarme. Su uno dei due pacchi vi era un numero di cellulare. Gli agenti della Digos hanno quindi chiamato e hanno ottenuto la risposta di un cittadino nigeriano che ha chiarito i fatti. La scatola era la sua e conteneva le batterie della sua bicicletta elettrica. Il pacco, nella giornata di giovedì 8 era stato consegnato al titolare di un negozio perché le rigenerasse.

