Milan | Leao sui social | «Contro tutto e contro tutti»

(Di sabato 10 settembre 2022) Rafael, attaccante del, ha festeggiato suila vittoria dei rossonerila Sampdoria: il suo messaggio Rafaelsu Instagram ha festeggiato il successo dopo Sampdoria-. Il portoghese è stato espulso per doppio giallo. IL MESSAGGIO – «, lo spirito di squadra finora è stato la nostra più grande forza e oggi ancora una volta abbiamo dimostrato di cosa è fatto questo gruppo, nonostante la mia espulsione non ci siamo arresi e continuiamo alla ricerca della vittoria». L'articolo proviene da Calcio News 24.

suPioli parla poi die del primo cartellino giallo, diventato letale una volta che è arrivato il secondo: "Tutte le volte che un attaccante difende palla, se il difensore si butta viene ...FOTOGALLERY ©Ansa %s Foto rimanenti Serie A Le pagelle di Sampdoria -1 - 2 Vittoria pesante delche, nonostante l'inferiorità numerica per tutta la ripresa (rosso a), vince 2 - 1 a ...Sull’arbitraggio: “Dopo l’espulsione di Leao, che è stata sacrosanta, l’arbitro ha diretto a senso unico. Non credo che si debba arbitrare con arroganza. I punti in palio erano importanti anche per ...Il tabellino e la cronaca di Sampdoria-Milan. I rossoneri portano a casa la prima vittoria in trasferta nonostante l'espulsione di Leao ...