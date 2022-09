Matte Renzi "avverte" Giorgia Meloni: ogni due anni faccio cadere un governo (Di sabato 10 settembre 2022) «Se c'è un governo Meloni io voto contro, se c'è Draghi voto a favore. Letta è partito con gli occhi di tigre dicendo che voleva sconfiggere la destra parlando di aumentare le tasse, geniale. Berlusconi... Leggi su feedpress.me (Di sabato 10 settembre 2022) «Se c'è unio voto contro, se c'è Draghi voto a favore. Letta è partito con gli occhi di tigre dicendo che voleva sconfiggere la destra parlando di aumentare le tasse, geniale. Berlusconi...

NicNic92203 : @italiaviva_bg @CarrettaNiccolo @TeaniRaffaello @FabioPaganiniFP @moltrasio56 @sandrogozi @DantiNicola… - Matte_Schiavon : Renzi è meglio che insegni a Calenda come usare l'arma propagandistica del 'con noi di nuovo Draghi a palazzo Chigi… - magantone : @mariamacina inutile, Renzi non l'ha mai digerita...però, Mattè, dato che cazzeggiavi nell'aziendina di papi, potev… - Matte_Schiavon : A Cernobbio -Calenda il più applaudito per distacco, coerentemente all'Italia che tutto sommato con Renzi rappres… - 7115cb20dcb4456 : @matteosalvinimi Matte'cerca di cambiare disco se no da qui alle elezioni satai a ruota con Renzi -