LIVE Vuelta a España 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | sette uomini in fuga

(Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA13.13 Nel frattempo davanti fanno fatica a rientrare i due inseguitori che ora sono distaccati di 40”. 13.11 Occhio che la Movistar non ci sta e prova a muoversi dal gruppo. 13.09 Situazione ideale per la Quick-Step Alpha Vinyl che non deve assolutamente preoccuparsi dei fuggitivi. 13.06 Il gruppo lascia fare ed è già staccato di 2?. 13.04 Alle loro spalle, staccati di 20”, Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) e Julien Bernard (Trek-Segafredo). 13.00nel gruppo al comando: Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) and Simon Guglielmi (Arkea Samsic) are joined by Clément Champooussin (AG2R Citroën), Ruben Fernandez (Cofidis), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Dani Navarro (Burgos-BH) e Joan Bou ...