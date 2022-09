Lewis Hamilton | «Non conta come cadi»

(Di sabato 10 settembre 2022) A scuola gli dicevano: «Non sarai mai niente». Sulle piste da go-kart era vittima di razzismo. Nel mondo della Formula 1 non si sentiva il benvenuto. La risposta del campione sono stati sette titoli mondiali, che lui dedica «a tutti i bambini là fuori che sognano l’impossibile». Ai quali dice: «L’importante èti rialzi»

La Ferrari può essere solo la numero due sulla carta, ma i padroni di casa non vogliono mollare senza combattere a Monza. Charles Leclerc e Carlos Sainz ...