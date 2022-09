Inter, Marotta: «Cessione società? Zhang sa cosa fare» (Di sabato 10 settembre 2022) Le parole di Beppe Marotta prima del calcio d’inizio di Inter Torino: «Zhang ama questa società, sa benissimo quello che deve fare» Intervistato da DAZN prima del calcio d’inizio di Inter-Torino, l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato della possibile Cessione del club. Di seguito le sue parole. Cessione Inter – «Queste notizie circolano ormai da due anni, la famiglia Zhang ama questa società, sa benissimo quello che deve fare presente e futuro. E lo continuerà a fare. Oggi le risposte più importanti ce le aspettiamo dal campo.Smentisco? Sono cose che sono sopra la mia testa, non entro nel merito». PARTITA – «Ci aspettiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Le parole di Beppeprima del calcio d’inizio diTorino: «ama questa, sa benissimo quello che devevistato da DAZN prima del calcio d’inizio di-Torino, l’ad nerazzurro Beppeha parlato della possibiledel club. Di seguito le sue parole.– «Queste notizie circolano ormai da due anni, la famigliaama questa, sa benissimo quello che devepresente e futuro. E lo continuerà a. Oggi le risposte più importanti ce le aspettiamo dal campo.Smentisco? Sono cose che sono sopra la mia testa, non entro nel merito». PARTITA – «Ci aspettiamo ...

