"Il dialogo va tenuto aperto". Bettini punta ancora su Giuseppi (Di sabato 10 settembre 2022) L'esponente Pd chiede di abbassare i toni, ricordando che l'avversario è il centrodestra. E non manca il solito allarme: "Loro pensano ad un’Italia per tanti aspetti asfissiante" Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 settembre 2022) L'esponente Pd chiede di abbassare i toni, ricordando che l'avversario è il centrodestra. E non manca il solito allarme: "Loro pensano ad un’Italia per tanti aspetti asfissiante"

likuforfree : Il dialogo che tutti auspichiamo e che in occasione della premiazione per le gare nazionali di robotica la scuola d… - SapienzaRoma : RT @CIMAFoundation: Quale relazione tra #scienza e #arte? Sta per iniziare il dialogo “im-possibile” tenuto dal ns Presidente emerito Fran… - MassimoChiaram7 : RT @CIMAFoundation: Quale relazione tra #scienza e #arte? Sta per iniziare il dialogo “im-possibile” tenuto dal ns Presidente emerito Fran… - CNRsocial_ : RT @CIMAFoundation: Quale relazione tra #scienza e #arte? Sta per iniziare il dialogo “im-possibile” tenuto dal ns Presidente emerito Fran… - CIMAFoundation : Quale relazione tra #scienza e #arte? Sta per iniziare il dialogo “im-possibile” tenuto dal ns Presidente emerito… -