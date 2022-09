Europa in stato confusionale sul price cap. La versione di Clò (Di sabato 10 settembre 2022) Ursula von der Leyen è ottimista sulla possibilità di raggiungere nel giro di un mese un accordo politico in seno all’Europa per la fissazione di un tetto al prezzo del gas importato dalla Russia. Forse ne ha buon diritto, o forse no. Il Vecchio Continente, si sa, è un posto strano, dove le contraddizioni sono all’ordine del giorno. Venerdì pomeriggio si è tenuto l’atteso Consiglio straordinario di tutti i ministri dell’Energia europei. La riunione era stata indetta per dare una risposta all’aggravarsi della crisi energetica, partendo dal piano in cinque punti proposto della Commissione Europea, tra cui c’era anche la proposta di mettere un tetto al prezzo del gas russo. Nonostante le aspettative piuttosto alte, tuttavia, i paesi membri non sono riusciti a trovare un accordo, a causa delle divisioni interne. I dissidi più intensi riguardano proprio il ... Leggi su formiche (Di sabato 10 settembre 2022) Ursula von der Leyen è ottimista sulla possibilità di raggiungere nel giro di un mese un accordo politico in seno all’per la fissazione di un tetto al prezzo del gas importato dalla Russia. Forse ne ha buon diritto, o forse no. Il Vecchio Continente, si sa, è un posto strano, dove le contraddizioni sono all’ordine del giorno. Venerdì pomeriggio si è tenuto l’atteso Consiglio straordinario di tutti i ministri dell’Energia europei. La riunione era stata indetta per dare una risposta all’aggravarsi della crisi energetica, partendo dal piano in cinque punti proposto della Commissione Europea, tra cui c’era anche la proposta di mettere un tetto al prezzo del gas russo. Nonostante le aspettative piuttosto alte, tuttavia, i paesi membri non sono riusciti a trovare un accordo, a causa delle divisioni interne. I dissidi più intensi riguardano proprio il ...

