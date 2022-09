Dl Aiuti bis, Meloni sospende la campagna per stare alla Camera (Di sabato 10 settembre 2022) Tutti in Parlamento per il decreto Aiuti bis. L'accordo politico sul provvedimento non c'è ancora, ma i leader sono pronti a interrompere la campagna elettorale per tornare qualche ora nel Palazzo e continuare lì la 'battaglia'. L'appuntamento è per martedì in Senato e giovedì alla Camera. Matteo Salvini tiene l'agenda libera, mentre Matteo Renzi ha già annunciato la sua presenza a palazzo Madama, mentre Enrico Letta e Giorgia Meloni si sfideranno a Montecitorio. "Sarò al mio posto in Parlamento- assicura la leader FdI - Perché difendere gli interressi degli italiani ha la priorità su tutto, anche su una campagna elettorale importante e decisiva come questa. Auspico che tutte le forze politiche abbiano lo stesso senso di responsabilità di Fratelli d'Italia". Le ricette per rispondere ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 settembre 2022) Tutti in Parlamento per il decretobis. L'accordo politico sul provvedimento non c'è ancora, ma i leader sono pronti a interrompere laelettorale per tornare qualche ora nel Palazzo e continuare lì la 'battaglia'. L'appuntamento è per martedì in Senato e giovedì. Matteo Salvini tiene l'agenda libera, mentre Matteo Renzi ha già annunciato la sua presenza a palazzo Madama, mentre Enrico Letta e Giorgiasi sfideranno a Montecitorio. "Sarò al mio posto in Parlamento- assicura la leader FdI - Perché difendere gli interressi degli italiani ha la priorità su tutto, anche su unaelettorale importante e decisiva come questa. Auspico che tutte le forze politiche abbiano lo stesso senso di responsabilità di Fratelli d'Italia". Le ricette per rispondere ...

