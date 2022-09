DIRETTA F1, GP Italia 2022 LIVE: Ferrari al comando nella Q2, ora si va a caccia della pole! (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 minuti: i piloti sono impegnati nel giro di lancio, vedremo chi andrà a fare segnare i primi tempi -9 minuti: il primo a entrare in pista è Norris, seguito da Alonso e Gasly, poi ecco McLaren e Red Bull seguire dalle Ferrari! -10 minuti: c’è grande attesa a Monza! Le scuderie vogliono scendere in azione nel momento giusto e provare i giochi di scia -11 minuti: come prima nessuno si muove subito. Attendiamo la prima vettura in pista… 16.48 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA Q3!!!!!! caccia ALLA pole!!!!!!! 16.46 Si annuncia l’ennesimo duello Red Bull-Ferrari, chi la spunterà? 16.45 Vedremo come si comporterà Sainz. Se arrivasse davanti a Verstappen farebbe retrocedere ulteriormente l’olandese, dando una mano a Leclerc… 16.44 E ora non ci rimane ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 minuti: i piloti sono impegnati nel giro di lancio, vedremo chi andrà a fare segnare i primi tempi -9 minuti: il primo a entrare in pista è Norris, seguito da Alonso e Gasly, poi ecco McLaren e Red Bull seguire dalle! -10 minuti: c’è grande attesa a Monza! Le scuderie vogliono scendere in azione nel momento giusto e provare i giochi di scia -11 minuti: come prima nessuno si muove subito. Attendiamo la prima vettura in pista… 16.48 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA Q3!!!!!!ALLA!!!!!! 16.46 Si annuncia l’ennesimo duello Red Bull-, chi la spunterà? 16.45 Vedremo come si comporterà Sainz. Se arrivasse davanti a Verstappen farebbe retrocedere ulteriormente l’olandese, dando una mano a Leclerc… 16.44 E ora non ci rimane ...

