Covid e scuola, Pregliasco: "Non è finita, pronti a eventuali restrizioni" (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – "In questa attuale situazione epidemiologica" di calma sul fronte Covid, "credo che il messaggio che è stato dato con le indicazioni alle scuole, ossia che si può partire con una certa libertà, sia giusto. Però non dobbiamo pensare che è finita, perché ci sono rischi per il futuro ed è opportuno pianificare l'eventualità di nuove restrizioni, nel caso in cui dovessero servire. Speriamo di no, però attrezziamoci". Questo il monito del virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all'Università Statale di Milano, alla vigilia della riapertura delle scuole lunedì in molte città italiane. Se per ora le mascherine non sono raccomandate se non ai fragili, secondo l'esperto potrebbe essere necessario indossarle nuovamente in modo più esteso. Il medico invita inoltre a lavorare per migliorare ...

