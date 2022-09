CdS – la strategia di Tiago Pinto

Leggi su justcalcio

(Di sabato 10 settembre 2022) 2022-09-10 10:10:25 Il CdS: ROMA – La Roma ci riprova. Mancano pochi giorni alla chiusura anche della finestra del mercato degli svincolati e torna d’attualità il nome di Nikola Maksimovic, rimasto senza squadra dopo l’ultima stagione nel Genoa retrocesso, ma con esperienze in serie A anche con Torino e Napoli. Alla fine della sessione estiva di mercato Mourinho aveva chiesto un ultimo piccolo sforzo alla società per aggiungere un difensore, ma domenica scorsanel pre partita di Udine aveva dichiarato che il mercato della Roma era chiuso. Gli ultimi risultati potrebbero far cambiare. Maksimovic aveva avuto offerte dalla Turchia, dove il mercato si è chiuso giovedì. Il difensore da poco si è affidato allo studio Tonucci&partnership. I primi contatti con la Roma risalgono al 20 agosto scorso, a trentuno anni ...