Caro energia, sei mosse per risparmiare sulla bolletta di luce e gas (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Conoscere i propri consumi, ma anche le offerte del mercato e le agevolazioni disponibili: in una parola, essere consapevoli della situazione attuale per limitare il più possibile l’impatto – inevitabile – dei rincari delle bollette energetiche. L’importante è non restare fermi davanti agli aumenti, ma studiare la situazione e adattare i propri comportamenti e anche i fornitori per limitare l’utilizzo di luce e gas e pagarlo il ‘giusto’. Non si tratta di differenze da poco: ‘Il Sole 24 Ore’ ha fatto una stima dei consumi di una famiglia di 4 persone che vive in un appartamento medio a Milano e la spesa per l’elettricità variava da 1047 a 1973 euro, mentre per il gas la ‘forchetta’ è fra 2464 a 4496 euro. Ecco quindi sei suggerimenti per tutti i consumatori, aspettando tempi migliori. 1) Conoscere i consumi Alzi la mano chi ha studiato le bollette ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Conoscere i propri consumi, ma anche le offerte del mercato e le agevolazioni disponibili: in una parola, essere consapevoli della situazione attuale per limitare il più possibile l’impatto – inevitabile – dei rincari delle bollette energetiche. L’importante è non restare fermi davanti agli aumenti, ma studiare la situazione e adattare i propri comportamenti e anche i fornitori per limitare l’utilizzo die gas e pagarlo il ‘giusto’. Non si tratta di differenze da poco: ‘Il Sole 24 Ore’ ha fatto una stima dei consumi di una famiglia di 4 persone che vive in un appartamento medio a Milano e la spesa per l’elettricità variava da 1047 a 1973 euro, mentre per il gas la ‘forchetta’ è fra 2464 a 4496 euro. Ecco quindi sei suggerimenti per tutti i consumatori, aspettando tempi migliori. 1) Conoscere i consumi Alzi la mano chi ha studiato le bollette ...

