“Violenza sessuale su alunno 12enne” | arrestata professoressa a Benevento

(Di venerdì 9 settembre 2022)aggravata nei confronti di un suodi 12 anni. Con quest’accusa è stataunadelle scuole medie della provincia di. Secondo gli inquirenti l’insegnante, abusando della propria autorità, approfittando della vicinanza fisica in classe e dello stato di soggezione del proprio, ha costretto ila subire atti sessuali. Le indagini sono partite nel marzo scorso, dopo la denuncia del preside della scuola e dei genitori del ragazzino. L’adolescente è stato vittima di atti sessuali sia in classe sia telematicamente. Secondo quanto sostiene l’accusa, laera riuscita a instaurare con il ragazzino un rapporto molto stretto già in classe, che si è poi trasformato in ...

Adnkronos : #Benevento, prof arrestata per violenza sessuale su alunno 12enne. - amnestyitalia : Finalmente pubblicato il rapporto Onu sui crimini contro l’umanità nello #Xinjiang: 46 pagine che riflettono le nos… - fattoquotidiano : Violenza sessuale, la Cassazione stabilisce che è colpevole anche chi filma senza partecipare - infoitinterno : Violenza sessuale ai danni di alunno 12enne: arrestata insegnante sannita - infoitinterno : Benevento, prof arrestata per violenza sessuale su alunno 12enne -

Alla professoressa, che insegna in una scuola secondaria di primo grado, viene contestato il reato diaggravata. Le indagini sono scattate alla fine dello scorso mese di marzo dopo ...Prima i messaggi in chat, poi video ed audio ed atti perfino in classe: una professoressa viene arrestata a Benevento ed accusata diDalle chat agli atti in classe : arriva dalla Campania la terribile ancorché preliminare vicenda di una professoressa arrestata a Benevento ed accusata dinei ...Drammatico episodio di abusi sessuali a Benevento, vittima un 12enne violentato dalla sua professoressa. Per lei sono scattate le manette.Abusi sessuali. Arrestata un'insegnante della provincia di Benevento. L'accusa è di violenza sessuale aggravata. Avrebbe abusato di un 12enne ...