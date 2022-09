Venier a Domenica In per la 14esima volta: una più di Baudo (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ogni anno dico che è l’ultima volta, poi…”. Mara Venier lo confessa mentre si appresta a condurre per la sua 14esima volta ‘Domenica In’, “una in più del grande Pippo Baudo”, sottolinea Simona Sala nella sua prima conferenza ufficiale da direttrice del Day Time Rai. “Solo una pazza come me poteva dedicare 14 anni a questo programma, che però mi ha dato tutto e al quale non so dire di no: e infatti anche questa volta ho detto di sì”, spiega Mara Venier. “sono preoccupata ed emozionata, perché è una bella responsabilità”. Ma, aggiunge, “devo anche cercare di essere tranquilla e serena, perché quello che potevo e dovevo dimostrare l’ho fatto e adesso posso anche osare di più, occupandomi di fatti importanti di cronaca, a cominciare dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ogni anno dico che è l’ultima, poi…”. Maralo confessa mentre si appresta a condurre per la suaIn’, “una in più del grande Pippo”, sottolinea Simona Sala nella sua prima conferenza ufficiale da direttrice del Day Time Rai. “Solo una pazza come me poteva dedicare 14 anni a questo programma, che però mi ha dato tutto e al quale non so dire di no: e infatti anche questaho detto di sì”, spiega Mara. “sono preoccupata ed emozionata, perché è una bella responsabilità”. Ma, aggiunge, “devo anche cercare di essere tranquilla e serena, perché quello che potevo e dovevo dimostrare l’ho fatto e adesso posso anche osare di più, occupandomi di fatti importanti di cronaca, a cominciare dal ...

