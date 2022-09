Ue | fumata nera sul tetto al prezzo del gas La reazione di Putin fa paura

(Di venerdì 9 settembre 2022) La crisi energetica in Europa si fa sempre più pesante, per questo la presidente dell'Ue Von der Leyen ha chiesto ai 27 Paesi membri di sedersi ad un tavolo per valutare di stabilire unaldel gas. L'incontro tra tutti i ministri dell'Energia si terrà oggi ma la decisione è già stata presa e annunciata. "Vista la portata del tema il verdetto finale potrà essere stabilito solo a livello di leader". Se ne parlerà quindi a ottobre, probabilmente il 6-7 a Praga, quando si riuniranno i capi di Stato e di Governo per un vertice informale. Non è escluso che la questione slitti a fine mese, quando si terrà a Bruxelles il Consiglio europeo ordinario (20-21 ottobre) Segui su affaritaliani.it

PMI_it : Tetto al prezzo del gas: ancora una fumata nera: Crisi del gas: 9 settembre giorno del vertice dei Ministri UE per… - FEDERICABAGNOL : RT @garysgotjams: @panificazione Fumata nera, rosa o blu? - ThedoctorDario1 : @DiMarzio Raiola fa saltare tutto, accordo tra la giocatrice più forte di tutti i tempi e la squadra più ricca del… - garysgotjams : @panificazione Fumata nera, rosa o blu? - AniefTorino : Anief su Orizzonte scuola - Rinnovo contratto scuola, fumata nera: i sindacati chiedono nuove risorse per gli aumen… -

Nonostante la corsa folle dei prezzi del gas , le cui conseguenze a catena sull'intera economia europea stanno mandando in crisi famiglie e imprese, non si riesce ancora a spuntarla sulla decisione ......fatto seguire l'annuncio da un momento di silenzio dal suono dell' God Save the Queen il nuovo re prende il nome di Carlo III e voltiamo pagina la guerra in Ucraina Aggiungi al 198 giorno...La guerra in Ucraina giunge al 198esimo giorno. La commissaria Ue all'Energia Kadri Simon attacca la Russia: "Ha usato le sue forniture come arma per far crescere i prezzi dell'energia il prossimo inv ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni, ultime news. Letta: 'Destra grande pericolo'. Renzi: 'Modello è Macron'. LIVE ...