Udinese_1896 : La formazione scelta da Mister Sottil ?? Starting XI #UdineseFiorentina ?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #SerieATIM… - GiovaAlbanese : Stasera di magica ce n'è una sola, e ha la maglia bianconera. Bravo Mister #Sottil ?? #Udinese ?? #UdineseRoma - sportli26181512 : Probabili formazioni Sassuolo-Udinese: aggiornamenti: Dionisi dovrebbe ripartire dal 4-3-3. Sottil con il dubbio Eb… - sassuolonews : Sassuolo-Udinese è anche Dionisi vs Sottil ma il neroverde ha poco da sorridere - messveneto : Udine in festa, è cominciato Friuli Doc: «Qui tradizioni, identità e spinta all’economia»: Al taglio del nastro anc… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Il Sassuolo di Dionisi ospita la sorprendentedial Mapei Stadium . I neroverdi, reduci dallo 0 - 0 dell'ultimo turno contro la Cremonese , si affidano al tridente formato da Laurienté, Pinamonti e Kyriakopoulos. S olito 3 - 5 - 2 ...Dentro Matheus dall'iniziodeve decidere là dietro Il 4 - 0 contro la Roma ha avuto solo un aspetto negativo ovvero l'infortunio occorso a Bijol. A Reggio Emilia possibile l'ultilizzo ... Udinese, Sottil: 'L'appagamento è un nemico, testa alla prossima partita' Probabili formazioni Sassuolo-Udinese - Il Sassuolo, al Mapei Stadium, ospita l'Udinese, reduce dalla bellissima vittoria contro la Roma ...Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi impegni. Ecco il punto sull'allenamento odierno per gli uomini di Andrea Sottil ...