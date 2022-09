iconanews : Tragedia in montagna: morto anche l'altro 14enne - TelevideoRai101 : Tragedia in montagna, muore un 14enne - MediasetTgcom24 : Tragedia in montagna in Svizzera: 14enne muore dopo giorni di agonia #svizzera #montagna #indunoolona #varese - Nazione_Umbria : Tragedia sfiorata: massi si staccano dalla montagna e sfondano il tetto di una casa - qn_lanazione : Tragedia sfiorata: massi si staccano dalla montagna e sfondano il tetto di una casa -

È morto il 14 enne di Induno Olona (Varese), precipitato inin Svizzera il 4 settembre scorso, insieme ad altri due giovanissimi, di cui uno morto sul colpo, durante un'escursione. Lo ha reso noto la Polizia Cantonale. Il ragazzino, trasportato in ...Il blocco si è staccato dallasovrastante, piombando sull'abitazione in più parti. Quella ...sfiorata La fortuna ha voluto che l'anziano residente, un 80enne, non fosse presente in ...È morto il 14enne di Induno Olona (Varese), precipitato in montagna in Svizzera il 4 settembre scorso, insieme ad altri due giovanissimi, di cui uno morto sul colpo, durante ...Un 14enne di Induno Olona (Varese) è morto per le ferite riportate dopo essere precipitato in montagna in Svizzera il 4 settembre, mentre era impegnato in un'escursione assieme a due coetanei. Uno di ...