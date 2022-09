Sampdoria-Milan domani in tv: orario e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di venerdì 9 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Sampdoria-Milan, sfida valida per la sesta giornata della Serie A 2022/2023. Trasferta insidiosa per gli uomini di Pioli, che arrivano dalla vittoria nel derby e dal pareggio nella trasferta di Champions League contro il Salisburgo, vogliosi di continuare la propria striscia positiva; di fronte, l’ex Giampaolo, con i blucerchiati che ancora non hanno assaporato il gusto dei tre punti in questo campionato. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di sabato 10 settembre, con il match che sarà visibile in diretta streaming esclusivamente su Dazn, oppure sul canale Zona Dazn previa attivazione della rispettiva offerta. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida per la sesta giornata della. Trasferta insidiosa per gli uomini di Pioli, che arrivano dalla vittoria nel derby e dal pareggio nella trasferta di Champions League contro il Salisburgo, vogliosi di continuare la propria striscia positiva; di fronte, l’ex Giampaolo, con i blucerchiati che ancora non hanno assaporato il gusto dei tre punti in questo campionato. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di sabato 10 settembre, con il match che sarà visibile inesclusivamente su Dazn, oppure sul canale Zona Dazn previa attivazione della rispettiva offerta. SportFace.

