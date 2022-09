Sampdoria-Milan 0-5, gol e highlights del match datato 2007 (VIDEO) (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Milan ha pubblicato su Twitter i gol e gli highlights di un match del 2007 contro la Sampdoria: allora i rossoneri vinsero 5-0 Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 settembre 2022) Ilha pubblicato su Twitter i gol e glidi undelcontro la: allora i rossoneri vinsero 5-0

SempreMilanit : ? Le probabili #Milan #SempreMilan - ErmesHomeT : @AndreCardi @cippo86 @enzolampard @MU2solutions @fabio200908 @Rilusi_ @caporix @OmniaFootball @mastelli93… - sportli26181512 : Verso Sampdoria-Milan, tutti i 10 gol rossoneri in Serie A sono arrivati da dentro l'area di rigore: Da una parte t… - Luxgraph : Sampdoria-Milan, rossoneri favoriti a Marassi: pronostico e quote - milansette : Verso Sampdoria-Milan, tutti i 10 gol rossoneri in Serie A sono arrivati da dentro l'area di rigore #acmilan… -