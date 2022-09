Re Carlo: "William mio successore come duca di Cornovaglia" (Di venerdì 9 settembre 2022) "William assumera' il titolo scozzese e sara' mio successore come duca di Cornovaglia, e assumera' le responsabilita' che io ho assunto per 50 anni". Cosi' il re Carlo III nel suo primo discorso alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) "assumera' il titolo scozzese e sara' miodi, e assumera' le responsabilita' che io ho assunto per 50 anni". Cosi' il reIII nel suo primo discorso alla ...

MediasetTgcom24 : Regno Unito col fiato sospeso per la salute della Regina Elisabetta: ?? Carlo e Camilla sono già a Balmoral ?? Il pri… - rtl1025 : ?? L'account Twitter del principe #William e della moglie #Kate si riferisce ora alla coppia come al duca e alla duc… - rtl1025 : ???? Re #Carlo ha annunciato alla nazione la nomina di #William, suo primogenito e nuovo erede al trono, come 'princi… - fanpage : #Kate Middleton è la nuova principessa del Galles dopo che re #Carlo III ha deciso di nominare il figlio William, e… - la_potina : RT @MariannaMerola8: Un discorso da Re, ma anche umano quello di Carlo III. Dal “my darling mama” alla dedica a Camilla, dalla nomina di Wi… -