Propaganda Live 2022/2023, come partecipare come pubblico? (Di venerdì 9 settembre 2022) Con la nuova stagione, quella 2022/2023, di Propaganda Live su La 7, si torna lentamente a riavere la quasi totalità del pubblico nello studio del programma ideato e condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro. Negli anni passati, infatti, a causa della pandemia la presenza degli spettatori in studio era stata prima ridotta a zero e poi timidamente ripristinata, con il giusto distanziamento. Per questa edizione, invece, quasi tutti i posti disponibili saranno occupati: una bella notizia per Zoro, Makkox ed il resto del cast del programma, che potranno così avere una reazione in tempo reale ai reportage, alle interviste ed ai vari momenti pensati nel corso delle puntate. Ma come si può partecipare come ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 9 settembre 2022) Con la nuova stagione, quella, disu La 7, si torna lentamente a riavere la quasi totalità delnello studio del programma ideato e condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro. Negli anni passati, infatti, a causa della pandemia la presenza degli spettatori in studio era stata prima ridotta a zero e poi timidamente ripristinata, con il giusto distanziamento. Per questa edizione, invece, quasi tutti i posti disponibili saranno occupati: una bella notizia per Zoro, Makkox ed il resto del cast del programma, che potranno così avere una reazione in tempo reale ai reportage, alle interviste ed ai vari momenti pensati nel corso delle puntate. Masi può...

telodogratis : Torna “Propaganda Live”, stasera in tv: le anticipazioni e gli ospiti - MaroneBoderato : @SerenoSteno @balboa2023 @radiosilvana @Ninanina1215 MI SCIACQUO LE PALLE CON LA TUA PROSOPOPEA DA PROPAGANDA LIVE STENOOOO ME LE SCIACQUO?? - enorazza : @maurovoerzio La7 é dove c'è Mentana. Mi sa che non hai mai visto uno dei suoi 100 speciali di guerra con Dario Fab… - 26az1 : RT @Teleblogmag: Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #staseraintv #programmitv #superguidatv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al… - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #staseraintv #programmitv #superguidatv #Ascoltitv Iscriviti gratuitame… -